¿Qué hacer cuando eres Sharon Stone y también quieres ir a una cita?

"Si Sharon Stone no puede acceder a un sitio de citas, ¿qué esperamos los demás?", así es como reaccionaron las redes sociales al ver bloqueada la cuenta de la actriz en el servicio Bumble.

La estrella, de 61 años, intérprete principal de la película Instinto básico se quejó en Twitter de que los usuarios simplemente no creían que pudiera ser ella. Como resultado, el servicio tuvo que bloquear su perfil. Después de que el mensaje de Stone con quejas en Twitter obtuviera varios miles de retuits, los creadores de la aplicación se disculparon ante la actriz y recuperaron su acceso.

Sharon Stone no es la única celebridad que tuvo mala suerte con las citas en línea. El actor Zac Efron se quejó hace varios años porque se había registrado en Tinder y no había recibido una sola coincidencia en unos pocos días. Por su parte, la actriz Hilary Duff también puso a prueba su cuenta, pero no para citas: "Por supuesto, no esperaba seriamente encontrar el amor en Tinder, fue un experimento divertido. Quería probar lo que todos hacen, pero al final, incluso mis amigos apenas se lo creyeron. Nunca fui a citas a ciegas. Me gustó, fue divertido. Pero daba mucho miedo, ¿y si la gente piensa que no soy real?".

Como explican los periodistas de la emisora rusa Kommersant FM, la mayoría de las fotos en las páginas de citas están verificadas por una red neuronal: compara el sexo y la edad de la persona en la imagen con la declarada en el perfil, y también se asegura de que las fotos no violen las reglas del servicio.

Hace unos años, cuando las celebridades comenzaron a registrarse en Tinder, el servicio tuvo que adoptar una marca especial para tales perfiles para demostrar su autenticidad. En tales casos, funciona un mecanismo ligeramente diferente, explica el director ejecutivo del servicio de citas Mamba, Yaroslav Serguéyev: "Se le pide al usuario que se tome una selfi con un gesto específico. Lo seleccionan al azar de una base bastante grande de tareas. Una persona se toma una selfi, por ejemplo, con la letra V, que representa con los dedos, y la carga en una interfaz especial. El moderador verifica que el gesto corresponde a la tarea, determina que la persona en la selfie es la misma que en todas las otras fotos en el perfil y le asigna al usuario una etiqueta especial que confirma que su foto ha sido verificada".

Al mismo tiempo, los periodistas de Kommersant FM no excluyen que la historia con el bloqueo de Sharon Stone podría ser otra campaña de relaciones públicas. Bumble es conocido como el 'Tinder feminista': los hombres solo pueden marcar una foto femenina y esperar a que su propietaria les escriba primero. Teniendo en cuenta que Sharon Stone apoya el movimiento por los derechos de las mujeres, es una buena candidata para tal campaña, subraya la emisora rusa. En una de las entrevistas, cuando le preguntaron si había sufrido acoso en Hollywood, la actriz solo se rió nerviosamente y dijo: "Durante 40 años he visto de todo".

El servicio Bumble, junto con las aplicaciones Badoo y Chappy, es parte de un holding fundado por el multimillonario ruso Andréi Andréyev.