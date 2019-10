Uno de cada tres niños menores de 5 años padece malnutrición

Uno de cada tres niños menores de 5 años sufre las consecuencias de una mala dieta y de un sistema alimentario que no sirve a toda la población por igual. Además, cerca de dos terceras partes de los niños entre seis meses y 2 años no reciben los nutrientes que necesitan para su crecimiento.

Así lo revela un informe preparado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en vísperas del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este 16 de octubre.

Esta mal nutrición provoca retrasos o daños al desarrollo cerebral, debilita la capacidad de aprendizaje, reduce el sistema inmunológico y coloca a los niños en un alto riesgo de contraer infecciones que a menudo les causan la muerte. El documento alerta también sobre el avance del sobrepeso y la obesidad como una cara alarmante de la malnutrición que afecta a unos 40 millones de menores de 5 años.

"Pese a todos los progresos tecnológicos, culturales y sociales de las últimas décadas, hemos perdido de vista el hecho más básico: si los niños tienen una dieta pobre es porque su vida es pobre. Millones subsisten con dietas malsanas simplemente porque no tienen una mejor opción", apuntó la especialista.

La pobreza es la causa principal del mal estado de la nutrición, según palabras de la directora ejecutiva de Unicef,

En este sentido, Fore consideró que se debe cambiar la manera de entender y responder a la malnutrición. "No se trata de solamente de dar a los niños suficiente comida, se trata de darles los alimentos adecuados. Ese es nuestro gran reto".

© AP Photo / Hani Mohammed Millones de menores del mundo se ven obligados a trabajar desde pequeños para poder subsistir

La estadística de malnutrición a nivel global

149 millones de niños están retrasados en el crecimiento o son muy pequeños para su edad;

están retrasados en el crecimiento o son muy pequeños para su edad; 50 millones de niños padecen emaciación, es decir, son muy delgados para su estatura;

padecen emaciación, es decir, son muy delgados para su estatura; 340 millones de niños sufren deficiencias de vitaminas y nutrientes esenciales, como la vitamina A y el hierro;

sufren deficiencias de vitaminas y nutrientes esenciales, como la vitamina A y el hierro; 40 millones de niños tienen sobrepeso o son obesos por malas practicas alimenticias.

Causas y soluciones

El informe El estado mundial de la infancia: niños, alimentos y nutrición 2019 señala que a medida que crecen, los niños están cada vez más expuestos a alimentos poco saludables, principalmente a causa de la publicidad, y consumen alimentos ultra procesados y comida rápida que no contienen los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Así, refiere que si bien la leche maternal puede salvar vidas, solo el 42% de los bebés menores de seis meses son alimentados exclusivamente por amamantamiento y que cada vez más infantes se. De 2008 a 2013, las ventas de leche en fórmula para bebés se incrementaron un 72% en los países de renta media alta como Brasil, China y Turquía, sobre todo debido la desinformación y a políticas inadecuadas para promover la lactancia materna.

También es común que cuando los niños pasan de la leche a los alimentos sólidos, se les proporcionen alimentos inapropiados. El resultado es que casi el 45% de los menores de 2 años no come frutas ni verduras y cerca del 60% no come huevo, lácteos, pescado o carne.

© AP Photo / Nariman El-Mofty La guerra y el bloqueo saudí son la principal causa del hambre y la desnutrición infantil en Yemen

Los desastres relacionados con el clima también tienen peso en la mal nutrición, ya que causan crisis alimentarias graves y encarecen los precios de la comida, además de perjudicar la calidad de los productos agrícolas. El informe destaca que las comunidades más pobres y marginadas son las que sufren mayor malnutrición infantil.

Para buscar una solución a todas las formas de malnutrición, Unicef llamó a los Gobiernos, el sector privado, los donantes, las familias y los negocios a ayudar a que los niños crezcan sanos informando y alentando a las familias, los niños y los jóvenes a consumir alimentos nutritivos. Llamó también a los proveedores de alimentos a incentivar la comida sana a precios asequibles y pugnó por un etiquetado claro y preciso, así como por controles estrictos de la comercialización de los alimentos no saludables.