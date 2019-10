Relaciones abiertas, ¿una solución a la infidelidad?

¿Se acerca el fin de la monogamia?, ¿el poliamor pasó de moda?...Todo parece indicar que sí. Una encuesta de la plataforma de citas que es líder para infieles en Latinoamérica, Second Love, reveló un aumento de la tendencia a relaciones abiertas entre parejas modernas. El 40% de los usuarios respondió que tiene esta especie de acuerdo íntimo.

El concepto de relación abierta ha cobrado auge entre los jóvenes. Cada vez son más los que aceptan establecer una suerte de 'contrato íntimo' en el que se permiten tener relaciones con otras personas. La encuesta reveló que la mayoría accede para un periodo de corto plazo, y entre sus reglas de oro está no vincularse de manera sentimental con los otros.

Según observan desde Second Love , esta nueva tendencia amorosa va desplazando al poliamor , otro tipo de vínculo en el que varias personas tienen relaciones al mismo tiempo. En cambio, una relación abierta se refiere exclusivamente de un affair consensuado, y no deja cabida a la infidelidad.

El 40% de los usuarios de Second Love indicó en el sondeo que lleva a cabo este tipo de vinculación. La encuesta privada y anónima realizada a más de 10.000 personas de entre 30 y 69 años en América Latina reveló que:

4 de cada 10 usuarios de Second Love están de acuerdo con tener una relación abierta; incluso en algunos casos hay parejas en las que ambos utilizan el portal para buscar una aventura por separado;

Internet es el principal lugar de reunión para las personas que desean tener relaciones extra-matrimoniales, y más del 75% de los hombres y mujeres lo indican como la mejor manera de contactarse;

Con el 58%, los dating sites y las apps de citas lideran el ranking de dónde buscar a otra persona con la que puedan llevar a la práctica este concepto, dejando atrás a las redes sociales más convencionales que puntuaron un 42%;

El 80% de las personas cree que el amante tiene más herramientas para seducir y complacer que su pareja actual ;

; El 78% de los usuarios dicen que nunca ha podido poner en práctica sus fantasías sexuales con su pareja estable.

"Observamos que cada vez más usuarios practican este nuevo concepto en sus relaciones y que se convertía en un patrón. En Second Love Europa hace 10 años atrás no se observaban parejas con una relación abierta, eran sólo personas que buscaban tener una aventura. Pero este cambio se dio y hoy se encuentran en el sitio parejas que participan por separado", destacó en un comunicado de la empresa el vocero de Second Love en América Latina, Matías Lamouret.

De acuerdo con Seconde Love, la mayoría de los usuarios participantes en la encuesta fueron hombres casados sin hijos y mujeres casadas con hijos.