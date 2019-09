J. Balvin se sincera sobre su enfermedad mental

José Álvaro aprovechó la popularidad que tiene en Instagram, donde acumula más de 33 millones de seguidores, para lanzar un mensaje honesto sobre lo que ha sido su experiencia con este trastorno.

"Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte. Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso", señaló en la publicación.

La entrada estuvo acompañada de una foto al natural del propio artista.

"Sí, yo sufro de ansiedad y NO ES FÁCIL, pero esto también pasará, todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo , ¡ve y busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra , busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!, finalizó su mensaje J. Balvin.

El cantante de 34 años, quien también ha incursionado en la industria de la moda, ha estado involucrado en diferentes causas sociales y se ha manifestado en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los trastornos de ansiedad son uno de los padecimientos psicológicos más comunes. Se cree que alrededor del 5% de la población mundial padece algún trastorno de este tipo.