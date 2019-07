¿Qué es la pansexualidad? Descubre la orientación sexual de Miley Cyrus y Bella Thorne

La actriz y cantante estadounidense Bella Thorne, conocida por sus papeles en producciones de Disney Channel, afirmó recientemente en una entrevista con la cadena ABC News que es pansexual.

"Hace poco me di cuenta de que en realidad soy pansexual y que no lo sabía. Alguien me explicó detalladamente lo que era y soy pan[sexual]", explicó Thorne.

La artista explicó que, para ella, ser pansexual significaba que "te gustan las personas". Thorne agregó que "no tiene que ser una chica o un chico" y sí que te atraiga la forma de ser de la persona concreta.

¿Qué es la pansexualidad?

En términos más simples, la pansexualidad es la atracción hacia las personas, independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género.

Un individuo que se identifique como pansexual puede sentirse atraído sexual y románticamente por hombres y mujeres, cisgéneros y transgéneros y todas las otras personas queers, es decir, individuos cuya identidad sexual o de género no corresponde a las ideas heterosexuales o heteronormativas de sexualidad y género.

¿Son la pansexualidad y la bisexualidad lo mismo?

Los mismos prefijos de los términos pansexualidad y bisexualidad sugieren una clara diferencia entre ambos; mientras bi- significa dos, pan- significa todos. Sin embargo, la organización estadounidense Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) clasifica la pansexualidad bajo el paraguas de la bisexualidad.

"Mientras que ser bisexual significa sentirse atraído por más de un género, ser pansexual significa que te atraigan todas las identidades de género o las personas sin importar el género", aclara GLAAD.

Pansexualidad y promiscuidad

Un equívoco común es asociar a las personas pansexuales, es más, al colectivo LGBTQ+, de manera general, con la promiscuidad. Sí que existen individuos pansexuales que prefieren tener varias parejas sexuales y románticas, al igual que existen personas de otras orientaciones e identidades sexuales que lo hacen, heterosexuales y cisgéneros incluidos. De la misma manera, existen individuos pansexuales que prefieren las relaciones duraderas y exclusivas.