Pues no: resulta que Bella Thorne no es bisexual

"Hace poco me di cuenta de que en realidad soy pansexual y que no lo sabía (…) Alguien me explicó detalladamente lo que era y soy pan", ha dicho.

La artista, que se catapultó a la fama después de protagonizar varias series de Disney Channel, ha explicado que ser pansexual significa "estar abierto a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad", que "no tiene por qué ser una chica o un chico, o un él, o ella, o ellos, o eso o aquello" y que "literalmente significa que te gusta la personalidad".

La actriz no se ha comedido durante la entrevista y ha añadido que le gusta lo sexi y que le gustan los chicos y las chicas sexis. "Me gusta lo sexi en general".

La artista, que concedió la entrevista para promocionar su libro de poemas 'Life of a wannabe mogul: mental disarray', siempre se ha mostrado abierta en lo referente a su sexualidad. Prueba de ello, además de su tuit de 2016, que fuese público y notorio que mantuvo en el pasado una relación 'poliamorosa' con la 'youtuber' Tana Mongeau.

Durante la entrevista también ha habido tiempo para abordar otros temas más delicados. La exchica Disney ha revelado que abusaron de ella desde los seis hasta los 14 años. También ha puesto de relieve que, a pesar de sufrir dislexia ha podido escribir un libro.