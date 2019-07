Una estudiante musulmana rompe la tradición del bikini en Miss Inglaterra

Aunque la ronda obligatoria de trajes de baño quedó fuera del concurso en 2010, las participantes aún pueden lucirse de forma opcional como Miss Beach Beauty para promover la confianza corporal y un estilo de vida saludable. La ganadora de este certamen entra de manera automática al top-20 de la lista de Miss Inglaterra, que cuenta con más de 50 participantes en total.

Aysha, quien nació en el seno de una familia musulmana, decidió entrar en esa ronda para difundir el mensaje de que 'traje de baño' no significa necesariamente un bikini.

"Sabía que la ronda era opcional, pero no quería perdérmela. Quería competir, pero sin usar bikini o traje de baño y sin mostrar mis piernas o cuerpo. Así que me puse un traje de neopreno porque es mi elección personal", señaló la joven citada por el tabloide británico The Sun.

Aysha reveló que ha recibido muchos mensajes de apoyo, junto con algunos negativos que le sugerían "regresar" al país de sus padres.

La final de Miss Inglaterra se llevará a cabo el 1 de agosto en Newcastle y la vencedora, elegida por los jueces y por votación pública, entrará automáticamente en el concurso de Miss Mundo que se celebrará en la capital británica en diciembre.

El año pasado, la estudiante musulmana Sara Iftekhar se convirtió en la primera mujer en llevar un hiyab en la final de Miss Inglaterra, mientras que la somalí-estadounidense Halima Aden fue la primera mujer con hiyab y burkini en la edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated.