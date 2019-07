¿Qué pasa si un millón de personas asalta el Área 51? El Ejército responde

Ha sido la portavoz de la mismísima Fuerza Aérea estadounidense, Laura McAndrews, la encargada de responder a The Washington Post sobre cómo reaccionaría el personal militar presente en la misteriosa base. Y lo ha hecho no sin antes reconocer que el Ejército estadounidense está al corriente del evento de Facebook y de las ganas que tienen algunos exploradores de aventurarse el 20 de septiembre. No ha revelado qué plan en concreto seguirán, pero sí ha pedido a los aventureros que se lo piensen dos veces.

CC0 / Pixabay Carretera hacia el Área 51 en EEUU (imagen referencial)

El Área 51 "es una base de entrenamiento al aire libre de la Fuerza Aérea estadounidense y nos gustaría disuadir a cualquiera que desee intentar entrar en la zona donde entrenamos a nuestras Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea siempre está preparada para proteger a Estados Unidos y sus intereses", ha recordado.

Al ver el revuelo y la trascendencia que un simple evento público en Facebook ha tenido, su organizador, el usuario Jackson Barnes, ha querido dejar claro que la propuesta es una broma, que no planea llegar a la base con un millón de personas y que no se hace responsable de quienes finalmente se aventuren a entrar. Lo hizo dirigiéndose directamente y de manera coloquial al Gobierno.

"Hola, Gobierno de EEUU. Esto es una broma y en realidad no intento seguir adelante con el plan", publicó.

En la página de Facebook figuran 1,2 millones de personas dispuestas a participar en una carrera relámpago hasta la base. En la propia descripción se deja claro que para conseguirlo correrán como Naruto, el personaje del manga del mismo nombre que corre a gran velocidad colocando los brazos en la espalda. Creen que así las balas no los detendrán. La técnica es, evidentemente, inútil.