Por qué nadie ha podido ni podrá tomar la enigmática Área 51

El lema de dicho asalto es "No podrán pararnos a todos" y el objetivo, según los organizadores, es "ver a los extraterrestres" e incluso salvarlos de las autoridades de EEUU.

Con ello, planean correr al estilo 'Naruto' —de una manera muy rápida y con los brazos rectos detrás de la espalda, tal como lo hace el personaje del manga y anime del mismo nombre—, puesto que así "podrán moverse más rápido que las balas".

No obstante, en el caso hipotético de que tanta gente se reúna para adentrarse en una de las bases militares más secretas del país norteamericano, tendrían que enfrentarse a toda una serie de obstáculos.

1. "Los tíos camuflados" nunca duermen

Para averiguar lo que les pasa a los que cruzan la frontera del Área 51, el medio The Aviationist contactó con "Adventure Photo Tours", una compañía especializada en viajes turísticos en esta área.

Uno de los dueños de la compañía, Donna Tryon, recordó un caso cuando uno de sus turistas distrajo a un guía mientras este

De acuerdo con Donna, un equipo de seguridad de la base militar, conocido como los "tíos camuflados" apareció en cuestión de segundos y detuvo al vehículo.

También hubo casos cuando unos punteros láser provenían del desierto y se apuntaban a las cabezas de los turistas.

"Sería muy, muy estúpido intentar entrar allí. El Área 51 no es una broma. No importa lo que esté ocurriendo allí, la gente debe acordarse de que es una instalación militar. No llegarías lejos", concluyó Donna.

No obstante, las fuerzas de seguridad, sensores de movimiento, vallas y cámaras remotas que rodean al Área 51 solo serían el comienzo.

2. Naruto no sabe correr la maratón

Cuando se habla del Área 51, la mayoría de la gente se olvida de que esta base militar está rodeada por los polígonos de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y que habría que superar una enorme distancia a pie para llegar hasta allí.

De hecho, la distancia aproximada desde la carretera más cercana hasta el perímetro del Área 51 es de unos. A ello habría que añadir tales factores extremos como una temperatura que asciende a los 38°C, el duro terreno y la cantidad de serpientes venenosas que habitan allí.

Por lo cual, señala el columnista del medio Tom Demerly, los asaltantes Naruto tendrían que estar en una forma física excelente para sobrevivir a este camino. Incluso si los 'liberadores de los alienígenas' lograran llegar vivos hasta el perímetro del Área 51, les esperaría una corrida al estilo Naruto de unos 15 kilómetros según el esquema que publicaron.

3. Naruto también necesita beber y comer

Según explica Tom Demerly, la logística sería una de las mayores pesadillas de los asaltantes del Área 51. Lo que ocurre, es que todos los pueblos de la región son muy pequeños, tienen pocas tiendas y ni siquiera habría suficientes baños para todos. Obviamente, estas tiendas tienen un stock muy limitado, por lo cual, "es mejor que los asaltantes se traigan consigo un montón de agua, hielo y comida", señala el columnista.