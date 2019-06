Héroe cubano condenado a dos cadenas perpetuas en EEUU celebra sus 54 años en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó en Twitter a Gerardo Hernández y señaló que los más de 15 años de injusta prisión en cárceles estadounidenses "no pudieron quebrar su entereza, valor y fidelidad".

Los duros años de injusta prisión en cárceles norteamericanas no pudieron quebrar tu entereza, valor y fidelidad, juntos a tus hermanos. #Cuba te asumió como un héroe y hoy te felicita. Felicidades @GerardoCuban5 en tu cumpleaños. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/akRnMncTdJ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 4 de junio de 2019

​Los principales medios del país destacaron el onomástico del cubano, que casualmente cumple años un día después que Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y máximo líder político en la isla.

Desde #Cuba, en sus 54 años, o “cuarentaysiempre” como le gusta definir su actual edad a Gerardo Hernández Nordelo, el hombre que el imperio condenó a entregar dos vidas en prisión más 15 años, juega con sus tres hijos como un niño más. La #11UJC le felicita #SomosContinuidad pic.twitter.com/ShpErs1RaJ — Sofia Jiménez Martinez (@SofiaJimnezMar1) 4 de junio de 2019

​Hernández dijo al medio oficial Cubadebate que a sus 54 años "está viviendo el sueño que cumplió". Desde la playa Santa María del Mar, el cubano contó cómo a veces mira a su familia y le parece mentira que su vida haya cambiado drásticamente para bien, aunque los recuerdos de su tiempo en prisión aún perduran en su mente.

"No lo veo como un pasado que no quiero recordar ni mucho menos. Al contrario, recordar el tiempo que estuve en prisión, me hace valorar más los esfuerzos de las personas que hicieron que hoy estemos libres los cinco. No lo miro con pesar sino con alegría, como decir: 'De lo que me salvé', dijo el héroe cubano.

Gerardo Hernández fue uno de los cinco jóvenes cubanos acusados de espionaje por infiltrarse en grupos anticubanos de Miami que organizaban maniobras contra el Gobierno de la isla. Su detención en 1998 ocasionó una de las mayores olas de solidaridad en todo el mundo, ante uno de los juicios más largos de la historia de EEUU.

Hernández fue liberado el 17 de diciembre de 2014, junto a sus compañeros Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, como parte de un acuerdo humanitario alcanzado entre los Gobiernos de EEUU y Cuba, a cambio de la liberación de Alan Gross, un colaborador de la CIA.

La liberación de los cinco fue anunciada simultáneamente por el entonces presidente cubano, Raúl Castro, y el estadounidense, Barack Obama, en sendos comunicados en los que se informó también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países.

En la actualidad, Hernández se desempeña como vicerrector del programa educativo Extensión Universitaria del ministerio de Educación Superior que promueve la formación integral de los estudiantes universitarios. Desde su posición dijo sentirse muy optimista con la juventud cubana.

"Cuando escucho algunas opiniones pesimistas con relación a nuestra juventud, recuerdo estos momentos: la actitud de ellos cuando el fallecimiento de Fidel y las vivencias en Venezuela, y pienso cuánto son capaces de crecerse, con cuánta seriedad y con cuánto compromiso con la Patria asumen cada tarea que se les da", expresó.