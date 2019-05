El nuevo cuerpo de la hija de Daddy Yankee (fotos)

Por recomendación médica tuvo que ponerse a dieta y quitarse de encima, como mínimo, 40 kilos. Lo ha conseguido y las fotos ya están en su cuenta. Tiene ahora 17 años.

En Instagram dice que "la comida es una droga más" y que antes no se daba cuenta de que pesar 104 kilos no era normal. "Tener sobrepeso no es fácil", dice.

La hija de Daddy Yankee ha dado motivos de peso para haber cambiado su vida: "Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo", ha confesado.

Ahora dice estar feliz con su nueva figura y que no es nada fácil cambiar la forma en la que uno se relaciona con la comida. Jesaaelys ha invitado a sus seguidores a amarse y respetarse.

