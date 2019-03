Capitana Marvel: ¿la mayor decepción del año?

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, la Capitana Marvel, está a punto de estrenarse en los cines de todo el mundo. No obstante, algunos críticos profesionales ya tuvieron la oportunidad de verla y no tardaron en compartir su opinión.

La intensa campaña promocional de la película hizo lo suyo para elevar las expectativas entre el público hasta el máximo.

A esto contribuyeron, entre otras cosas, los tres trailers de la película que salieron antes del estreno y el tono feminista del filme. Al fin y al cabo, es el primero de los 21 largometrajes del Universo Marvel en el que una mujer tiene el protagonismo.

De hecho, en algunos países el 8 de marzo no fue elegido al azar como la fecha de estreno: es el Día Internacional de la Mujer. No obstante, las críticas respecto a la película se vieron fuertemente polarizadas.

Así, el portal Metacritic le dio una puntuación de 65 puntos de 100, mientras que Rotten Tomatoes le adjudicó 83. Algunos críticos no escatimaron con las palabras para dar su opinión sobre la Capitana Marvel.

"La actitud positiva hacia esta franquicia, en particular, probablemente le dará a la película la aprobación de la mayoría de los fanáticos, pero la historia es superficial en el mejor de los casos: los personajes no se introducen dramáticamente con algún tipo de interés o intriga. El guión, los diálogos y la dirección están de paso, y las imágenes a veces, aunque no siempre, están enlodadas", dijo Todd McCarthy de The Hollywood Reporter.

También, a la película le falta la reivindicación del feminismo que se le prometió al público durante los meses de la campaña promocional, destacó el crítico de Time Out, Joshua Rithkopf.

Al mismo tiempo, el columnista Nikolai Gritsáenko del portal ruso iPhones, que estuvo presente en el pre-estreno, afirma que a pesar de sus deficiencias es una película que vale la pena ver.

Según él, Brie Larson, la actriz que encarna a la Capitana Marvel, mostró una buena actuación. "Es una película para verla una sola vez, pero nos gustó bastante", concluyó Gritsáenko.

Los espectadores de casi toda la América Latina podrán formarse su propia opinión sobre la Capitana Marvel este 7 de marzo. La excepción es Venezuela, donde la película será estrenada, igual que en España, el 8 de marzo.

