"Ni las prostitutas ganan tanto": un columnista cuestiona la indemnización a una víctima de pedofilia

El periodista vertió sus palabras durante una entrevista en el canal de YouTube TVAsme. Poco después se convertía en el centro de todas las críticas. Michalkiewicz quiso criticar el dinero con el que una corte de apelaciones ha obligado a compensar a Katarzyna, de 24 años, y cuya identidad se desconoce por deseo expreso de su abogado. Cuando tenía 13, Katarzyna sufrió abusos sexuales del cura polaco Roman B.

Michalkiewicz se ha mostrado más indignado, ha dicho, "por el hecho de que quien paga esa indemnización a la niña no es el propio sacerdote pedófilo, sino la comunidad católica a la que pertenecía", la Sociedad de Padres en Cristo, que deberá pagar unos 266.000 dólares a la víctima —un millón de eslotis—. Katarzyna recibirá también una pensión vitalicia.

Según publica la prensa polaca, la víctima todavía no ha sido capaz de superar el trauma que experimentó con 13 años. Roman B. la retuvo contra su voluntad y abusó de ella durante más de diez meses. A día de hoy, Katarzyna necesita ayuda psicológica periódicamente.

Pero el cura ya ha cumplido los cuatro años de prisión a los que fue condenado en 2008 y en 2017 fue expulsado de la orden a la que pertenecía.

En la entrevista, el columnista también ha criticado que "las llamadas víctimas" hayan encontrado "una estupenda forma de ganar dinero" aprovechándose "de estos escándalos". Y ha ido más allá.

"¿Quién no querría recibir un millón de eslotis por abusos, porque alguien alguna vez metió la mano por debajo de la falda? ¿Quién no querría? Máxime cuando muchas mujeres por menos dinero ya se la bajan. Pues imaginen ustedes por un millón de eslotis y una pensión de por vida (…) En el mundo no hay prostituta que gane tanto, así que mucho menos en un país pobre como el nuestro", se burla Michalkiewicz en la entrevista entre risas.

El publicista también ha comentado la decisión del tribunal que falló a favor de la defensa de la víctima: "Si de mí dependiera, remitiría al juez a al algún consejo de veterinarios para que lo examinaran".

