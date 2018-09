El emotivo pedido de trabajo que estremeció a toda Argentina (foto)

Esta situación se volcó a las redes a partir de la publicación de Eugenia López, quien compartió la foto de una hoja escrita a mano, con una caligrafía cuidada y ciertos errores ortográficos.

Según contó la usuaria, proveniente de Córdoba, el joven "bien educado" y "prolijo" ingresó al negocio donde es encargada. Allí esperó su turno para consultar si estaban "tomando gente". La respuesta fue negativa, pero sin embargo le ofreció tomarle el currículum para futuras oportunidades.

"Lo que pasa es que no tengo ni para imprimir", le respondió el chico, identificado como Carlos Duarte, de 21 años.

La usuaria le ofreció materiales para que lo escribiera, pero el chico tomó su cuaderno y sus lapiceras. Según López, le puso "carita feliz" para cuando se abra una vacante.

"Qué importa que no tuviera para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar", expresó en su publicación, que fue compartida casi 8.000 veces y cuenta con un número similar de reacciones.

Desde entonces, según reporta el diario Clarín, el celular de Duarte no ha parado de sonar. Hasta el momento, se le concretaron un par de entrevistas laborales gracias a la chica que viralizó su pedido, a quien define como un ángel.

"Me levanté y dije 'no tengo currículum', pero salí con ganas igual. Me daba un poco de vergüenza no tener un currículum y me sentí incómodo", expresó al canal Todo Noticias.

Admitió, sin embargo, que no tiene mucha experiencia, pero que sabe de albañilería, trabajó como lavacopas y en una concesionaria.