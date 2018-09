Esta mexicana podría interpretar a Mariah Carey en "Luis Miguel: La Serie 2"

A pesar de que aún no está confirmada la segunda temporada de la biografía del Sol de México en Netflix, las redes sociales se mantienen al tanto de las señales de los artistas. Un vídeo publicado en Facebook por la cantante mexicana Belinda ha dado mucho de qué hablar a los seguidores de la serie.

Los comentarios señalan a Belinda Pregrín como la posible nueva incorporación para interpretar nada menos que a la estadounidense Mariah Carey en uno de los romances más esperados por los fanáticos.

Un vídeo de la mexicana compartido en Facebook ha reforzado esta noticia, según publicó El Comercio.

"‪Ensayando esta canción de Mariah Carey que me encanta!! Que opinan???", escribió Belinda como leyenda al vídeo donde aparece haciendo la mímica del tema "We Belong Together".

Mariah Carey y Luis Miguel fueron pareja entre 1998 y 2001. La relación terminó en medio de rumores de infidelidades de ambos lados y un estado de depresión de Carey.

La joven Belinda de 29 años de edad, nació en Madrid y es hija de padre español y madre francesa. A sus cuatro años la familia decidió expandir un negocio de productos médicos a México y así Belinda se trasladó a este país donde ha vivido desde entonces.

En 1999 obtuvo su primer papel para la telenovela "Amigos por siempre" de la compañía Televisa, con la interpretación de "My Heart Will Go On" de Celine Dion.

En 2003, bajo el sello discográfico Sony Music lanzó su primer álbum Belinda, vendido en toda Latinoamérica con más de dos millones de copias.