Embajador de Nigeria: en Rusia no hay racismo, ¡vengan al Mundial para comprobarlo!

El problema del racismo en Rusia no existe, asegura el embajador de Nigeria en Rusia, Steve Davies Ugbah. De acuerdo con el diplomático, para verlo con sus propios ojos, los extranjeros deben venir al Mundial 2018.

"Tal vez hace 20 años fuera un problema en Rusia, pero la sociedad ha madurado durante este tiempo. No tengo miedo de caminar por las calles de Rusia. El nivel de seguridad que he visto en este país me da confianza, Rusia es un gran país para la gente de piel oscura. En el extranjero tienen una percepción equivocada, particularmente con relación al racismo", explicó el embajador.

© Sputnik / Alexandr Vilf Rusia lucha contra el racismo en el fútbol

Ugbah agregó que se enfrentó con una imagen equivocada de los rusos en su propia familia. Su hijo de 13 años se negaba a mudarse a Rusia por considerarla insegura. Pero después de una breve visita, decidió quedarse en el país, ya que vio con sus propios ojos cómo es la situación real.

"Y mi hija de 16 años dice que su escuela en Moscú es más segura que el colegio donde estudió en Estados Unidos", recalcó.

El Mundial se llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades de Rusia. Nigeria juega en el grupo D, junto con Croacia, Islandia y Argentina.