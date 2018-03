El síndrome de Barbie y Ken: cuando en lugar de ir al cirujano habría que ir al psiquiatra

'Me gustaría parecerme a Barbie' es la frase con la que cada vez más cirujanos se topan en sus consultas. Jóvenes que no están contentos con su cuerpo y que necesitan ser aceptados por los demás. No es una moda, sino un trastorno psicológico. Sputnik habló con Carlo Gasperoni, profesor de cirugía estética facial en varias universidades italianas.