Así es la golfista más sexi del mundo (fotos)

La deportista estadounidense de 24 años confesó que gracias a su fama llegó a ser víctima de hostigamiento y amenazas, según contó a The Guardian.

"Me acosaban a mí, acosaban a mi familia. Recibía amenazas de muerte, algunos invadían mi privacidad, me trataban de chantajear. Todo esto mientras yo solamente trataba de jugar al golf", esplicó.

⛳️ #golf Публикация от Paige Spiranac (@_paige.renee) Янв 17, 2018 в 12:55 PST

La joven deportista añade que la mayoría de los golfistas son hombres de mediana edad que no suelen tomarla en serio a pesar de sus proezas deportivas.

"La gente cree que me he convertido en la persona que soy hoy solo por la ropa que llevo. Esto no es justo ni para mí ni para mis logros", lamenta Spiranac.

En cuanto a su reciente popularidad entre las redes sociales, la golfista la explica por el sencillo hecho de tener un aspecto físico completamente distinto a lo que suele asociarse con el golf.

