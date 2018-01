Cámaras ocultas revelan la censura invisible de Twitter

Aunque Twitter se presenta como una plataforma políticamente neutral, muchas voces llevan tiempo alertando de que la compañía practica una política de censura sigilosa, que oculta algunos contenidos 'indeseables' a ojos de los demás usuarios. La persona puede seguir publicando notas y sus seguidores las ven, pero estas no aparecen ni en los resultados de búsqueda, ni en la lista de tendencias, ni en ningún otro lugar en Twitter.

Ahora, una investigación de Project Veritas afirma haber conseguido pruebas que probarían estas sospechas. El grupo ha publicado numerosas grabaciones con cámara oculta de conversaciones con varios empleados de Twitter que se sinceran sobre las prácticas reales de la compañía. A través de un sistema que los informáticos llaman 'bloqueo desde la sombra' se establece una prohibición oculta en donde la persona no sabe que su cuenta ha caído en la 'lista negra'.

Según comparte con los activistas encubiertos el exanalista de contenidos de Twitter Mo Norai, en la compañía hay "muchas reglas no escritas" que no se anuncian abiertamente "para no tener mala imagen" ante la sociedad. Conrado Miranda, un exingeniero de Twitter, va más allá y revela que el 'bloqueo desde la sombra' se usa "para silenciar a los conservadores o partidarios de Trump".

Si bien la revisión de contenidos por palabras clave es una parte integral de cualquier plataforma de redes sociales avanzada, esta puede verse sujeta a abusos. Creada para encontrar y eliminar contenidos ilícitos, como la pornografía y la propaganda del nazismo o de los malos hábitos, puede también encontrar y censurar ideas políticas y sociales que no sean del agrado del empleado de turno que las revise.

Esto supone un riesgo, comparte otro exingeniero de Twitter, Abhinav Vandrevu, "porque las personas se darán cuenta de esa porquería, y será como… ya sabes, es mucha mala prensa si la gente descubre que los bloqueas desde la sombra. Es poco ético, de alguna manera".

Las prácticas parciales de la plataforma de microblogging no terminan ahí. La investigación de Project Veritas aborda de lleno el reciente bloqueo temporal de la cuenta de Julian Assange, el fundador del portal de revelaciones WikiLeaks. El ingeniero de mensajería directa de Twitter, Pranay Singh, afirma que probablemente esto se debiera a "la presión por parte del Gobierno de EEUU". A Washington "no le gusta la gente que se mete con sus políticas" y Assange "ha tirado mierda sobre muchas personas".

A la pregunta de si las autoridades de EEUU en algún momento han requerido bloquear a una u otra celebridad, Singh responde sin rodeos: "Todo el jodido tiempo".

Expertos en la materia indican que si bien las redes sociales se presentan como foros democráticos y públicos para la libre expresión, en la mayoría de casos se rigen por sus propios intereses —políticos o económicos—. Así lo cree James O'Keefe, fundador y principal impulsor de Project Veritas. Su organización se dedica a investigar y revelar lo que se esconde en realidad 'detrás de las pantallas', grabando y publicando vídeos en los que diferentes figuras sin escrúpulos comparten en privado sus 'trapos sucios'.

A finales de 2017, Project Veritas revelaba cómo un reportero de The Washington Post admitía no tener ninguna evidencia sólida de la presunta 'relación' del presidente Donald Trump con Rusia. En otra grabación, un productor de CNN afirmaba que las noticias sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU no son más que "una idiotez" y que están relacionadas únicamente con el aumento de la audiencia del canal.