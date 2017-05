En una encuesta realizada por la compañía investigadora Ifop a los ciudadanos de los principales países de la OTAN se les preguntó si estaban o no de acuerdo con las alegaciones de que Rusia tiene planes de invadir Polonia y los estados bálticos.

Como respuesta podían elegir entre:

▪ "Si, estoy de acuerdo";

▪ "No, no estoy de acuerdo";

▪ "No sé".

La inmensa mayoría de los italianos (el 69%), independientemente de la edad, género, educación, estado económico o preferencia política, se mostró escéptico ante la posibilidad de una invasión organizada por Rusia. Lo mismo ocurre en Alemania (un 60%), sobre todo en el este del país, donde esa cifra alcanza el 75% y constituye un récord entre todos los encuestados.

La mayoría de los franceses tampoco ve en Rusia una real amenaza, aunque ninguno de los bandos alcanzó la gran mayoría (el 47% por "No" contra el 32% por "Sí").

Más de un tercio de los italianos y alemanes creen que Crimea es parte de Rusia

Como tendencia general a destacar, sobresale que mientras más alto era el nivel de educación de los encuestados, más a menudo estaban en desacuerdo con las acusaciones de que Rusia planea una invasión. El mundo anglosajón, por su parte, muestra una tendencia contraria a la del resto de sus aliados.

© REUTERS/ Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski General polaco 'predice' invasión rusa en la región báltica

Tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, la mayoría de los entrevistados, independientemente de la edad, género, educación, situación económica o preferencia política, consideran que Rusia sí tiene un plan de invadir el este de Europa (el 43% y el 55% respectivamente).

La encuesta se realizó entre personas mayores de edad entre el 21 y el 27 de abril de 2017.

El proyecto internacional de estudios de la opinión pública arrancó en enero de 2015. Los socios del proyecto son las conocidas compañías de investigación Populus, Ifop y Forsa. En el marco de este proyecto, se realizan encuestas de opinión en Europa y EEUU sobre temas sociales y políticos de mayor actualidad.

