Marihuana en Uruguay: una experiencia, no un modelo para exportar

La medida se venía postergando desde la aprobación de la ley en diciembre de 2013. El presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Juan Andrés Roballo, explicó a la prensa que cada usuario accederá por mes a 40 gramos de la sustancia.

Los habilitados para el registro son los mayores de 18 años, que sean ciudadanos uruguayos, o extranjeros con residencia legal en el país.

"Acabamos de venir con mi amigo Julio Calzada, quien también fue Secretario Nacional de Drogas, a registrarnos a una oficina del correo. No soy usuario de cannabis pero lo vine a hacer de forma simbólica para apoyar la ley y a los usuarios. Invitamos a más gente a que se registre", dijo a Sputnik Milton Romani, exsecretario General de la JND, y uno de los artífices del nuevo sistema.

​El comienzo del registro coincide con un nuevo proyecto de ley presentado por la oposición uruguaya que pretende derogar la proyectada venta de marihuana en farmacias.

"Desde el Gobierno se ve esta política con la la óptica de reducción de daños. Regular el mercado de cannabis es sacarlo del mercado negro del narcotráfico. Aquellos que opinan que hay evidencia científica en contra no tienen demasiados argumentos. No estamos haciendo un experimento, estamos creando un espacio de salud pública, de garantías de derechos, de no criminalizar al usuario y de arrebatar un mercado al narcotráfico y poniéndolo en manos del Estado", explicó Romani.

En Uruguay hay tres modalidades para el consumo legal: los autocultivadores, los clubes de membresía y ahora el registro para adquirir el producto en la red de farmacias adheridas, que entrará en vigor el 1 de julio.

"No hay experiencias similares en la región. Existe la liberación del cannabis medicinal en Argentina, Chile, Colombia, y recientemente fue aprobado en Cámara de Diputados en México. En Massachusetts, California, Maine y Nevada votaron a favor de la legalización de la marijuana. Están los estados de Washington y Colorado, que es un formato totalmente diferente, más parecido al mercado libre. Lo más parecido al sistema uruguayo, donde hay un solo precio fijado por el Estado y no se permite la publicidad del producto es en Canadá que se lanzará el 1 de junio del año que viene. Ese es el panorama de las Américas", indicó.

Para Romani, el modelo uruguayo es "único" e "innovador". Surge a partir de la integración a las convenciones internacionales de drogas con los instrumentos de defensa de los derechos humanos. "En nombre de la guerra contra las drogas se han producido más daños que las drogas mismas. Hay que superar la criminalización a los usuarios. El nuestro no es un modelo que se pueda exportar, pero sí una experiencia que pretende superar el antiguo paradigma que tanto daño causó", concluyó.

