Hackers publican información personal de asegurados israelíes tras impago de rescate

Se difundió información médica, cheques y otros métodos de pago según el informativo del Canal 12 de noticias.

Este 4 de diciembre, la aseguradora Shirbit anunció que no pretendía satisfacer la demanda de pago de los hackers, diciendo que no iba "a rendirse" a las amenazas.

Los piratas informáticos hicieron un nuevo anuncio este 4 de diciembre amenazando con exponer la información sensible, si el pago no se realizaba antes de las 9:00 de la mañana de esta misma jornada.

"Shirbit no ha pagado aún. Parece que la información sensible de sus clientes, empleados y funcionarios públicos no es lo suficientemente importante para ellos. Haremos lo que dijimos y lo haremos a las 9:00 a.m.", declaró el grupo según el informativo.

Black Shadow exigió que la aseguradora pagara 50 bitcoin (casi un millón de dólares) en 24 horas, en un mensaje publicado en su canal de Telegram este 2 de diciembre en la noche.