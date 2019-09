El FBI desclasifica el nombre de uno de los sospechosos del ataque del 11S

Según la publicación, se trata de un funcionario saudí, cuyo nombre figuraba en un informe del 2012. Los familiares de las víctimas habían pedido a las autoridades que divulgasen su identidad para usarlo como parte de una demanda y facilitar la coordinación de las acusaciones contra Arabia Saudí.

No obstante, el FBI se negó a proporcionar a las familias cualquier información que no sea el nombre, señalando la "naturaleza excepcional del caso". Se subraya en especial que la información sobre la participación del sospechoso es una "teoría de la investigación", pero no es una "declaración de hechos".

El abogado de un grupo de familiares, James Kreindler, dijo que el nombre desclasificado no era inesperado para ellos. Hizo hincapié en que los familiares de las víctimas buscarán la divulgación de una información más completa.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, tres aviones de pasajeros secuestrados por terroristas de Al Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio (World Trade Center) y del Pentágono. Un cuarto avión, que supuestamente se dirigía hacia la Casa Blanca, se estrelló por el camino. Los ataques le costaron la vida a un total de 2.977 personas.

El 10 de septiembre de 2017, se presentó una demanda contra Arabia Saudí ante el Tribunal Federal de Nueva York en nombre de 1.400 víctimas de la tragedia. Los demandantes afirman que el ensayo de los ataques fue financiado por diplomáticos saudíes en Washington.

Recientemente, uno de los exanalistas de la CIA afirmó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, había alertado a su par George W. Bush que se preparaba un inminente atentado sobre Nueva York.