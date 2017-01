Kremlin refuta las acusaciones de Obama contra Rusia en cuestiones del desarme nuclear

En su última conferencia de prensa Obama aseguró que apoya unas posibles negociaciones con Moscú sobre la reducción de armas nucleares, pero advirtió que Rusia no quiere debatir esas cuestiones.

"No podemos aceptar esa declaración del señor Obama, la parte rusa siempre votó por un proceso de desarme proporcionado y justo, no puede ser desequilibrado, no puede y no debe eliminar la paridad nuclear, críticamente importante para garantizar la estabilidad y la seguridad a nivel global", dijo Peskov.

El portavoz del presidente ruso destacó que su país siempre enfocó esa cuestión de la misma manera.

No hace mucho, en una entrevista con The Times, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, sugirió reducir en grado considerable los arsenales nucleares, dando a entender que las sanciones impuestas a Rusia podrían cancelarse si Washington y Moscú logran un nuevo acuerdo bilateral sobre el desarme nuclear.

Mediante el acuerdo START III, suscrito en 2010 y en vigor desde 2011, EEUU y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva.

Posteriormente las relaciones entre Rusia y Occidente se deterioraron a raíz de la crisis ucraniana y, en particular, tras la adhesión de la península de Crimea a Rusia.

Desde 2014, EEUU, la UE y otros países occidentales aprobaron varios paquetes de sanciones contra ciudadanos, empresas y sectores enteros de la economía rusa, a lo que Moscú respondió con el embargo a algunas de sus exportaciones agroalimentarias.