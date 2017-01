La última rueda de prensa de Barack Obama como presidente (en vivo)

La primera pregunta realizada por los periodistas al mandatario se centró en Chelsea Manning, WikiLeaks y los 'hackers' rusos. Obama considera que la conmutación de su sentencia era lo adecuado ya que la decisión judicial fue "desproporcionada". De acuerdo con el jefe de Estado, el comentario de Assange sobre su extradición a EEUU no tuvo ningún peso en la decisión.

Con relación a las sanciones contra Rusia, el presidente afirmó que la soberanía y la libertad de Ucrania son las causas de estas, ya que continúa la "invasión a Ucrania, a través de la ocupación de Crimea" por parte de Rusia.

"Es importante recordar que las acciones de Rusia en Ucrania son las causas de las sanciones. Esa es la importancia del papel de EEUU en el mundo, debemos preservar la soberanía de los países pequeños y a veces no hemos dado el ejemplo, pero casi siempre hemos estado en el lado correcto en estos asuntos. Porque si nosotros, uno de los poderes más grandes del mundo, no hacemos esto, pues China y Rusia no lo harán".

El nuevo presidente electo, Donald Trump, estuvo también en el centro de las preguntas. "El trabajo de presidente es un trabajo de una gran magnitud, que es imposible hacerlo solo. Necesitas de un equipo".