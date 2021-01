¿Cómo identificar un trastorno bipolar?

El número de casos registrados de trastorno afectivo bipolar no ha aumentado últimamente, aseguró la psicoterapeuta Aina Grómova en comentarios al diario Zvezda. Según la médica, el aparente crecimiento del número de esos casos se debe más bien a un aumento de noticias en los medios al respecto.

"¿Hay más casos de trastorno afectivo bipolar ahora? No, no hay más, sino que ha habido un aumento en el número de menciones en los medios de comunicación y en internet [sobre esta enfermedad]. La palabra bipolar se ha convertido en una especie de jerga, pero la gente no entiende realmente de qué está hablando", subrayó la psiquiatra.

La médica explicó que el trastorno afectivo bipolar se caracteriza por una alternancia de dos fases diferentes del estado de ánimo: maniático y depresivo.

La enfermedad normalmente es causada por factores hereditarios y se puede sospechar su desarrollo por un cambio brusco en el estilo de vida, sobre todo en la adolescencia.

"Por ejemplo, un adolescente tiene un cambio repentino en su vida normal. Es decir, una chica modesta y tranquila que estaba centrada en sus estudios y no estaba interesada en nada excepto sus notas, de repente empieza a tener vida sexual, ir a discotecas y consumir drogas, aunque nada lo había predicho", explicó Grómova.

En el trastorno bipolar, la fase maníaca va acompañada de una fase depresiva.

"La persona se acuesta en la cama, no se comunica con nadie, no quiere nada, y tiene todos los síntomas de depresión", señaló la especialista.

La psicoterapeuta subrayó que es imposible hacer frente al trastorno bipolar por sí solo y hace falta ir al médico para obtener ayuda y elegir una terapia adecuada con medicamentos que ayuden al paciente a llevar una vida normal.

Al mismo tiempo, la médica instó a la gente común que no ponga etiquetas ni diagnostique el trastorno bipolar cuando no entiende nada al respecto.

"Un episodio de cierta alegría, un estado de ánimo elevado no indica todavía que una persona tenga una fase maníaca. Y si uno está de mal humor no significa que esté en una fase de depresión", dijo la médica.

Al mismo tiempo, la psicoterapeuta recomendó a las personas que estén atentas a su estado de ánimo. Si uno comienza a actuar de manera poco típica, si aparece un sentimiento de falta de control sobre sus propias acciones, si la vida de una persona está controlada por sus estados de ánimo, es necesario buscar ayuda psiquiátrica, concluyó la médica.