Un hombre casi muere tras inyectarse un té de hongos alucinógenos

El hombre, que padecía una psicosis maníaco-depresiva y se mostraba adicto a los opioides, encontró una solución para mitigar sus problemas que pudo ser letal para él, al pasar a las drogas psicodélicas.

Después de haber leído sobre los beneficios de los hongos alucinógenos, el estadounidense decidió preparar un té con este producto e inyectárselo en las venas.

Con la infusión corriendo ya por su sangre, el hombre se sintió mal, ya que se le estaba desarrollando una infección peligrosa, debido a la cual en sus venas empezaron a crecer hongos, según el informe médico correspondiente publicado en Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. Al mismo tiempo, se le observaron síntomas como diarreas, vómitos de sangre, náuseas y letargo.

Al notar el mal estado del hombre, sus parientes le llevaron al hospital, donde le diagnosticaron una infección bacteriana y fúngica en la sangre. Los médicos descubrieron que algunos de sus órganos ya estaban afectados y empezaron a fallar.

El pobre pasó aproximadamente un mes en este centro médico. Tras recibir un tratamiento con antibióticos y antimicóticos, le dieron el alta.

No es el primer caso de envenenamiento con hongos alucinógenos en la práctica clínica. Los autores del informe médico encontraron dos incidentes similares en otro documento que data de 1985.