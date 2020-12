Nace un bebé con anticuerpos contra el COVID-19, es el primer caso registrado

Ng-Chan estaba levemente enferma después de contraer el virus en Europa y fue dada de alta del hospital después de dos semanas y media. Lo que sorprende a los científicos es que la madre ha realizado varias pruebas y, sin embargo, no muestra presencia de anticuerpos.

La hipótesis que tienen hasta el momento los medicos consiste en que. Los médicos no saben sin embargo cuanto tiempo durarán en el cuerpo del bebé ni cuán eficaces serán ante el coronavirus.

"Aún se desconoce si la presencia de estos anticuerpos en un recién nacido confiere un grado de protección contra la infección por COVID-19, y mucho menos la duración de la protección", indicó Tan Hak Koon, presidente de la división de obstetricia y ginecología de Hospital de Niños y Mujeres KK, citado por el medio local Straits Times.

De acuerdo con Tan de KK, hay evidencia de que los anticuerpos podrían pasar durante el embarazo a través de la placenta al bebé.

No obstante, según la información oficial de la Organización Mundial de la Salud, aún no se sabe si una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto o bebé durante el embarazo o el parto. Hasta la fecha, los médicos no han detectado el virus activo en muestras de líquido alrededor del bebé en el útero o en la leche materna.