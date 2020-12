Estos son los síntomas del COVID-19 que revelan un verdadero peligro para la salud

Un famoso médico ruso enumeró los síntomas más peligrosos del COVID-19 que requieren hospitalizar al paciente. Subrayó que en el caso del coronavirus, los especialistas están tratando de hacer frente a las complicaciones que surgen durante la enfermedad, ya que para el virus aún no hay una cura.

"Tratamos los síntomas, no la enfermedad en sí misma. Si no tiene estos síntomas, no hace falta apresurarse para ocupar una de las camas del hospital", explica el doctor y presentador de televisión Alexandr Miasnikov.

El médico subrayó que es menester solo se debe pedir una cita con el médico y exigir la hospitalización si la temperatura es superior a 38 grados y no baja durante varios días.

"Si está deshidratado, le duelen los ojos, su lengua y su piel están secas, si no tiene suficiente orina, esto indica que tiene un problema de pérdida de fluidos, le funcionan mal los riñones, etc. Aquí, por supuesto, debería ver a un médico", agrega Miasnikov.

El médico también recalcó que latemprana es el síntoma más importante para saber cuando se necesita la hospitalización. Normalmente, si una persona tiene el COVID-19, este síntoma aparece en el séptimo u octavo día. Sin embargo, los problemas con la respiración al principio son una mala señal.

Maxim Yúdichev, un médico que trabaja con pacientes infectados con COVID-19, ya había explicado al periódico Gazeta.Ru cuáles son los primeros síntomas del coronavirus, y algunos de ellos aparecen mucho antes de que la temperatura aumente.

Así, según el médico, los pacientes se quejan de fatiga, debilidad, dolores en el cuerpo y una sensación de congestión en el pecho.

"A menudo la gente viene y dice que se siente como si tuviera una piedra en el pecho. Aunque parece que este síntoma debería ser tardío, muchas personas se quejan de dolor en la zona de los omóplatos y en los hombros desde el principio. Por lo general, con este tipo de dolor, los pacientes luego cogen una neumonía", explicó Yúdichev.