Ocho alimentos y bebidas que pueden desencadenar las migrañas

Las causas de las migrañas son complejas y no siempre se conocen, sin embargo existen algunos alimentos que podrían estar haciéndote pasar horas y hasta días con ese nefasto dolor en la cabeza.

Son diversos los estudios que se han realizado para investigar esta enfermedad neurológica que puede ser tan dolorosa que hasta le impide a la persona que la padece realizar sus actividades diarias con normalidad.

El neurólogo Thomas Berk, especialista en migrañas y dolores de cabeza, considera que son ocho los alimentos y bebidas más comunes que están vinculados a las migrañas:

Queso añejo , entre ellos el parmesano, el suizo, cheddar, azul y brie. Cuando los quesos se añejan o fermentan se descompone el aminoácido tirosina, esto da lugar a la tiramina que es capaz de causar dolores en la cabeza y dilatar los vasos sanguíneos. Embutidos, este alimento contiene nitratos y nitritos para conservar por más tiempo el color y el sabor de los fiambres. Este contenido, según Berk, es un desencadenante común de migraña al tener esos y otros conservantes de alimentos. Cafeína, el organismo necesita de una determinada dosis de cafeína, pero si se exagera o hay deficiencia esto puede dar lugar a las migrañas. El chocolate, este alimento afecta de manera relativa debido a su contenido de cafeína, así que al igual que el café podría ayudar a disminuir o desatar una migraña dependiendo de la dosis que se ingiera. Sin embargo, es un desencadenante de migraña en un pequeño porcentaje de personas. Alcohol, varios pacientes de Berk se abstienen de consumir alcohol debido a que este les causa migrañas. Entre las bebidas alcohólicas más comunes detectadas por los pacientes se encuentra el vino tinto. El neurólogo recordó que varios químicos naturales que contiene el vino son frecuentes causantes de migrañas. El glutamato monosódico (MSG por sus siglas en inglés), es un potenciador de sabor que se encuentra en muchos tipos de alimentos procesados, incluidas algunas salsas, y sus propiedades químicas lo hacen un perfecto candidato para ocasionar migrañas. El edulcorante aspartamo , si bien no es calórico este se encuentra presente en un sinnúmero de alimentos y bebidas. Además, varios estudios han demostrado que es cancerígeno, puede provocar Alzheimer y hasta derrames cerebrales. Alimentos salados, limitar el consumo de la sal es muy recomendable ya que además de otras dolencias, se ha comprobado que es el causante de los dolores de cabeza.

Según recoge Business Insider, los reemplazantes químicos de sabores hechos a base de químicos para crear un sabor pueden también ser desencadenantes. No obstante, Berk ha asegurado que no existe un alimento o bebida universal que cause las migrañas.

© Foto : Pixabay/geralt No es solo el dolor de cabeza: las migrañas tienen consecuencias peligrosas para la salud

El neurólogo sugirió que para disminuir las migrañas, además de tener una alimentación saludable, es necesario comer en un horario establecido para mantener los niveles de glucosa normales, también se debe dormir bien y reducir el estrés a través del ejercicio, yoga y la meditación.