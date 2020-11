Un ultrasonido escalofriante revela gusanos parásitos retorciéndose dentro de un hombre

Las pruebas mostraron que el habitante de Nueva Delhi tenía altos niveles de glóbulos blancos, lo que podría indicar una infección. También tenía elevados niveles de hemoglobina, una proteína de la sangre que transporta el oxígeno. El informe correspondiente fue publicado en The New England Journal of Medicine.

​Los médicos realizaron un ultrasonido de la vena cava inferior, una gran vena cercana al abdomen, para comprobar los niveles de fluido en sus vasos sanguíneos. Pero durante este proceso, observaron una "estructura tubular... que se movía con un movimiento curvilíneo" dentro de su estómago, escribieron los autores del estudio.

Los médicos le pidieron al hombre una muestra de heces, que examinaron en busca de parásitos. Encontraron que sí contenían huevos del gusano, un tipo de parásito intestinal.

Es uno de los parásitos humanos más comunes en todo el mundo. Se estima que entre 800 y 1.200 millones de personas tienen A. lumbricoides en su tracto intestinal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Estos gusanos pueden crecer hasta 35 centímetros de largo.

El parásito se encuentra con mayor frecuencia en áreas tropicales y subtropicales con sistemas de saneamiento deficientes y falta de acceso a suministros de higiene. Es extremadamente común en la India. Las personas se infectan con el gusano cuando ingieren huevos del parásito, y esto puede suceder cuando las personas comen frutas o verduras que han sido cultivadas en suelos contaminados con heces humanas o al comer con las manos sucias.

La enfermedad puede ser tratada con medicamentos antiparasitarios. En este caso, el hombre recibió una droga antiparasitaria llamada albendazol, y fue dado de alta del hospital después de un día. En una visita de seguimiento dos semanas después, el hombre dijo que se sentía bien y que había expulsado lombrices en sus heces.