Científicos descubren la principal causa del desarrollo de la diabetes

Los investigadores vieron que el origen puede estar en la hormona producida por las células beta del páncreas, que pueden alterar la síntesis de la proinsulina. Esto provoca ciertos desórdenes metabólicos que hacen al organismo más proclive a contraer este tipo de diabetes.

Según elen la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la "eficacia" de esta hormona ha hecho que los seres humanos se hayan vuelto evolutivamente más vulnerables a esta enfermedad.