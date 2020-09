Cómo no debes usar el papel de aluminio en la cocina

El papel de aluminio es un producto muy socorrido para guardar comida, pero algunas personas temen que el metal pueda entrar en contacto directo con la comida y dejar residuos en ella. Lo cierto es que el papel de aluminio es seguro, siempre y cuando se compre el adecuado. Veamos las características técnicas del papel de aluminio de cocina.

"El papel de aluminio de cocina está cubierto con una película que evita que el aluminio que contiene se transmita a la comida. Es una cobertura fina que el ojo no puede apreciar. Una película de óxido evita que la base de aluminio entre en contacto con los alimentos", aclara Burliáyeva.

No es el caso, no obstante, del papel de aluminio industrial. Este no está diseñado para guardar comida y tiene otra cobertura que no garantiza que su uso sea seguro en la cocina.

Eso sí, hay comidas que es mejor guardar de otras maneras ya que estas pueden dañar el papel de aluminio, perjudicando la capa protectora, y causar que el aluminio se transmita a la comida. Hablamos de productos ácidos, como por ejemplo, los que contienen ácido de limón o de vinagre. Sin embargo, esto no deja de ser una excepción.

"En los demás casos es totalmente seguro tanto guardar la comida en el frigo como asarla con papel de aluminio. En el primer caso, el producto conserva mejor su sabor y queda protegido de otros olores", concluye la experta.