Un virus transmitido por garrapatas causa la muerte de al menos siete personas en China

Los principales síntomas del virus, descubierto en 2009, son fiebre, fatiga, vómitos, diarrea, disminución de la producción de trombocitos en la sangre y, en los casos más graves, fallo multiorgánico. El SFTS tiene una mortalidad del 12% al 30% y un período de incubación de entre 6 y 14 días.

La enfermedad se transmite a través de picaduras de garrapatas comunes. No obstante, también puede transmitirse de persona a persona a través de la sangre o secreciones mucosas. Los médicos chinos advierten que son los dueños de mascotas, agricultores y cazadores los más vulnerables ante la infección, que se propaga entre los meses de mayo y octubre en las zonas montañosas.

Las autoridades del país asiático recomiendan utilizar repelentes de insectos y pantalones largos a la hora de salir al aire libre. Aún no existe una vacuna contra la enfermedad. No obstante, los expertos coinciden en que no es motivo de alarma, puesto que el SFTS puede tratarse con el medicamento antiviral Ribavirina.