¿Cuánta agua de verdad necesitamos beber?

La médica destacó que el agua ayuda a la sangre a suministrar nutrientes y oxígeno a las células, así como eliminar las toxinas del cuerpo. También ayuda al funcionamiento regular de los fermentos y hormonas. Entre otros beneficios del cambio en los hábitos de bebida es que ayuda a combatir el estreñimiento.

Para saber cuánta agua consumir, Smirnova recomendó guiarse por la sensación de sed. "Cuando el cuerpo siente la falta de líquido, envía una señal al cerebro y sentimos sed. Este es el único criterio para saber cuándo y cuánto beber", afirmó la especialista.

Se suele decir que una persona promedio necesita 1-2 litros de agua según la fórmula de 30 ml por 1 kg de peso, pero ahora, la OMS ha refutado estas normas. Las necesidades de fluidos dependen de la edad, el peso y el sexo, las condiciones ambientales y los niveles de actividad física

Sin embargo, agregó que a veces podemos no sentir la sed por alguna razón. "A menudo los pacientes perfectamente sanos mentalmente me dicen que no tienen sed. Y si no se esfuerzan, no van a beber en absoluto", escribió la médica en Instagram recalcando que esta situación no es normal y que un litro de agua por día es el mínimo de consumo.

Si beben menos que esto, hay que cambiar de costumbres. El cuerpo pierde constantemente el líquido, especialmente en verano, por lo que es muy importante reponerlo.