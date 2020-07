Las dificultades provocadas por el coronavirus en los pulmones no son ninguna broma, y se ha especulado con pérdidas de capacidad pulmonar a largo plazo a causa de la enfermedad. El neumólogo ruso Kirill Zíkov comparte varios consejos para agilizar el proceso de recuperación de los pulmones tras el COVID-19.

El coronavirus provoca lesiones en los pulmones, ¿pero qué pasa en ellos una vez que se ha superado la enfermedad? El neumólogo y catedrático de la Universidad Estatal Médico-estomatológica Yevdokímov y de la Academia de Ciencias de Rusia Kirill Zíkov tiene algo que decir al respecto.

"De momento nadie lo sabe con seguridad. Ha pasado muy poco tiempo. El futuro nos lo dirá. En general, yo creo que es más bien improbable que [el estado de los pulmones] siga empeorando", declara el especialista al medio ruso Komsomólskaya Pravda.

En cualquier caso, hay varios hábitos que podemos cambiar o adoptar para ayudar a los pulmones en el proceso de recuperación. Lo primero que hay que hacer es, sin duda, dejar para siemprea este, ya que afectan al funcionamiento normal de los pulmones. Hablamos de los cigarrillos comunes, pero también de los electrónicos y de las pipas.

Una recuperación completa del sistema respiratorio no es posible si no se trabaja activamente en ella, y no hablamos de inflar globos o respirar profundamente, como dice Zíkov. La rehabilitación implica a todo el cuerpo, de manera que actividades como el ejercicio aeróbico son una buena idea.

"Esto será efectivo si se realiza durante al menos media hora, no menos de tres veces por semana y por un mínimo de ocho semanas", informa el experto, quien también recomienda intercalar ejercicios de menor exigencia física para obtener un entrenamiento completo.

Por último, en cuanto a la dieta, los pulmones podrían agradecer el consumo de complejos vitamínicos,como los que se pueden encontrar en frutas y verduras y una buena base de. Queda descartado el uso de grasa como remedio para los pulmones.

"Aquí se ha intentado tratar muchas enfermedades de los pulmones con grasa de tejón, pero no hay ninguna base probatoria que confirme su efecto terapéutico", concluye el doctor.