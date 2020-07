La OMS discontinúa ensayos anti COVID-19 de hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir

"Los resultados provisionales del ensayo muestran que la hidroxicloroquina y el lopinavir/ritonavir producen poca o ninguna reducción en la mortalidad de los pacientes hospitalizados con el COVID-19 en comparación con el patrón de tratamiento" por lo cual los ensayos "terminan de inmediato", explicó la OMS en un comunicado.

Precisó, no obstante, que la decisión se aplica solo al ensayo 'Solidaridad' y no afecta otras posibles evaluaciones de los mencionados fármacos en los pacientes no hospitalizados o como tratamientos potenciales pre o posexposición al COVID-19.

Para el 1 de julio, el ensayo 'Solidaridad' contaba con la participación de unos 5.500 pacientes en 21 países.