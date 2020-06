¡Ojo con los aguacates y huevos! Estos alimentos hacen crecer la barriga

A menudo, las personas que solo consumen alimentos y bebidas sanas no pueden perder peso o incluso lo ganan. Es fácil engordar con alimentos saludables si se ignora su valor calórico y no se controla el tamaño de las porciones. Aquí tienes una lista de alimentos que son sanos, pero que pueden hacerte crecer grasa en la barriga.

Aguacate

El aguacate es una de las frutas más saludables y nutritivas que existen. Sin embargo, cada aguacate lleva unas 350 kcal, equivalentes a casi un tercio de la norma diaria, observa el diario ruso KP.

"Si comes un par de aguacates en un día, es mejor que no cenes", recomiendan los autores del artículo.

🥑 El inesperado peligro que esconde el aguacate

👉 https://t.co/kr0CvvCeWT pic.twitter.com/FtiLTFpnVm — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 4, 2020

Huevo duro

Además de muchas vitaminas, los huevos contienen hierro, selenio, potasio y fósforo, así como proteína y lecitina, necesaria para el cerebro y la memoria.

Pero si empiezas cada día con unos huevos, recuerda que en cada uno tiene unas. Además, hay sustancias en la yema que son responsables de la producción de grasa.

"Si comes huevos todos los días, sin corregir las otras comidas, la báscula pronto te decepcionará", advierte la publicación.

Según el medio, existe un truco para este alimento todos los días si quieres adelgazar: hay que retirar a veces la yema. Todo lo que contiene la clara de huevo contribuye a la pérdida de peso.

Sin embargo, los científicos estadounidenses descubrieron en 2019 que el consumo frecuente de huevos aumenta el riesgo de enfermedades del sistema cardiovascular y de muerte prematura.

Fruta seca

La fruta desecada lleva muchas vitaminas, pero algunos fabricantes añaden conservantes a estos alimentos que aumentan la cantidad de calorías.

La fruta seca es un alimento muy sano, asegura la publicación. Los pistachos, por ejemplo, aumentan la fuerza masculina y ayudan en el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias y del aparato digestivo. Las almendras son ricas en magnesio y fortalecen el músculo cardíaco. Y las nueces son buenas para el sistema nervioso y previenen la anemia.

Pero, por desgracia, la fruta seca contiene muchas calorías: 100 gramos de pistachos tienen 550 kcal, la misma cantidad de nueces tiene 650 kcal.

Batidos

Naturalmente, los batidos de frutas y verduras llevan muchas vitaminas y son muy saludables.

Sin embargo, si quieres perder peso, tienes que estudiar todos los ingredientes. Los suplementos, como helado o crema tienen muchas calorías.

Los autores del artículo recomiendan no abusar de los smoothies que suelen tener de 150 a 200 kcal.

Cereales

Muchas dietas recomiendan consumir cereales, que, sin duda, son buenos para la salud. En particular, limpian los intestinos y contribuyen al funcionamiento normal del hígado.

No obstante, los productores no siempre son honestos con los compradores y pueden llamar fitness sus cereales, aunque en realidad, no son buenos para adelgazar.

"Presta atención a los ingredientes: a menudo contienen mucho azúcar, sal y tienen no menos calorías que en el pan: de 260 a 350 kcal por cada cien gramos".