El costo emocional de la pandemia: "Sería extraño que no te sintieras ansioso y deprimido"

Las muchas pérdidas causadas por la pandemia están teniendo su costo: un tiempo global de grandes preocupaciones. Casi todos y (todo) están transitando cambios que pueden ser devastadores. Expertos dicen que el saber que no sabemos qué pasará viene acompañado de miedo, estrés y angustia.

La pandemia de COVID-19 quizá sea recordada como un tiempo de pérdidas históricas. Nos hemos tenido que quedar solos, sin trabajo, encerrados en nuestras casas sean lujosas, modestas o precarias. Hemos tenido que ver cómo crece diariamente el número de personas muertas, cómo los médicos no dan abasto y cómo reina la incertidumbre. También nos hemos deprimido.

La imposición de restricciones exigidas por la pandemia son "un ataque casi a la existencia", opinó el psicoanalista peruano César Estrella, miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, ante la observación de un acentuado deterioro en la salud emocional de las personas que que ya sufrían depresión.

Los cuadros depresivos "pudieron tolerar quizá de una manera más o menos adaptativa los primeros 15 días de aislamiento, pero a medida que iba avanzando, la angustia, las crisis depresivas, los", contó en un vídeo compartido en el Facebook de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis.

Estrella ve en sus pacientes una "especie de abatimiento, desgano, desesperanza, una suerte de apatía" que les impide sobreponerse al confinamiento y tratar de llevar una vida "más o menos armoniosa". A su juicio, la angustia que padecen sus pacientes es "una angustia de muerte".

​La presidenta de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, Rosario Allegue, aseguró que el COVID-19 ha abierto una nueva época: a una marcada por la incertidumbre, entendida como el principio organizador de las incertezas. "De pronto nos vimos obligados a cambiar nuestra visión del mundo, forma de vivir, de relacionamiento, y también de ejercer nuestra profesión", explicó.

Para Allegue, la incertidumbre ha desatado algunos sentires, interrogantes y reflexiones universales: "finitud, todos los días se habla de cuántos muertos hay, todos estamos sumergidos en una idea de un futuro incierto y aleatorio y es el que vamos a tener que vivir". Todo ello genera angustia

A veces ese sentimiento es agobiante, explican en su web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Aunque cada persona reacciona de manera diferente y sus propios sentimientos cambiarán a lo largo del tiempo, los CDC recomiendan tomar conciencia de la situación y "aceptarla", empezando por prestar atención en cómo uno se siente.

Señales comunes de angustia

Sensaciones de insensibilidad, incredulidad, ansiedad o miedo;

Cambios en el apetito y en los niveles de energía y actividad;

Dificultad para concentrarse;

Dificultad para dormir o pesadillas y pensamientos e imágenes angustiantes;

o pesadillas y pensamientos e imágenes angustiantes; Reacciones físicas, como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y sarpullidos;

Empeoramiento de los problemas de salud crónicos;

Enojo o temperamento explosivo;

Aumento en el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.

En caso de que la persona presente estos sentimientos o conductas por varios días seguidos de forma que no puede cumplir con sus responsabilidades cotidianas, recomiendan consultar a un especialista.

​En Estados Unidos, donde la Oficina de Censo realizó una encuesta para conocer la salud mental colectiva —después de casi cuatro meses de miedo, aislamiento, desempleo, enfermedad y continua incertidumbre— un tercio mostró signos de ansiedad o depresión clínica.

Los resultados también son preocupantes porque los índices de ansiedad y depresión fueron mucho más altos entre los adultos jóvenes, las mujeres y los pobres.

Estados Unidos ante el COVID-19

Según los datos difundidos por el diario The Washington Post, el 24% mostró síntomas clínicamente significativos de padecer un trastorno depresivo mayor (el doble que lo reportado en 2014), y el 30% mostró síntomas de trastorno de ansiedad generalizada.

En Nueva York, donde se registró el peor brote de COVID-19 de EEUU , se ubicó en el 12º lugar a nivel nacional en cuanto a la proporción de adultos que muestran síntomas de. Por el contrario, casi la mitad de los habitantes de Mississippi se sienten ansiosos o depresivos. En cambio, en Iowa, poco más de un cuarto dijo sentirse así.

"Lo que es preocupante es el efecto que esta situación está teniendo claramente en los adultos jóvenes", dijo a The Washington Post María A. Oquendo, profesora de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. Esos resultados reflejan una profundización de las tendencias existentes: aumento de la depresión, el estrés y el suicidio. Los investigadores han proyectado que, sin intervención, el país está preparado para experimentar un aumento de suicidios, del abuso de sustancias y de las muertes por sobredosis.

​Según los datos de la Oficina del Censo, los más afectados han sido las personas pobres. A lo largo de la crisis, las personas de bajos ingresos han luchado más con el desempleo, la escasez de alimentos y los trabajos de bajos salarios que no les permiten trabajar desde casa y que ofrecen pocas protecciones financieras y físicas, indica el periódico estadounidense.

"Es comprensible, dado lo que está sucediendo. Sería extraño que no te sintieras ansioso y deprimido", dijo Oquendo. "Este virus no es como un huracán o un terremoto o incluso un ataque terrorista. No es algo que puedas ver o tocar, y sin embargo el miedo a él está en todas partes", agregó.