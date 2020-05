Alergia al café: ¿realidad o mito?

El café se ha convertido en una parte esencial de nuestra cultura y de nuestras mañanas. Sin embargo, no todos aguantan bien la bebida, e incluso existe una alergia a ella. Aquí hablamos de sus principales señales.

Los granos de café natural pueden contener sustancias que provocan síntomas de alergia, pero la alergia al café es bastante rara. También existe alergia a la cafeína, que está presente en el café, explica al periódico ruso AIF la alergóloga e inmunóloga Anna Shuliáeva.

Una verdadera alergia al café se manifiesta de la misma manera que cualquier otra. Sus síntomas principales son:

tos;

picazón en la garganta;

piel pálida o urticaria;

erupciones en las caderas;

en casos graves, reacciones anafilácticas.

Cómo lidiar con el problema

Las reacciones también pueden ser, como los vómitos. Pero lo más frecuente es que los síntomas que se manifiestan en el estómago, esófago o colon no sean un signo de alergia sino deal café.

Si la reacción es muy fuerte, es mejor dejar de beber café. Por otra parte, el problema puede ser que bebas café instantáneo y seas alérgico a esta bebida, puesto que solo se trata en parte de café natural. Es muy posible que simplemente sus ingredientes no sean los mejores.

Cómo saber si es mejor para ti evitar el café completamente

Los niños menores de 10 años y los ancianos tienen un sistema inmunológico débil que no está preparado para resistir los componentes agresivos del café, por eso no se les recomienda consumirlo. Las mujeres embarazadas deben tener cuidado con él, ya que todo lo que la madre toma influye en el niño, y el feto durante su crecimiento no necesita café.

Abstenerse de tomar el preciado grano vale la pena si has sufrido una infección respiratoria grave, si eres una persona muy estresada o sufres de falta de sueño crónica. También si tienes el sistema inmunológico deprimido.