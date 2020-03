Una bióloga descarta que la vacuna contra el coronavirus aparezca a corto plazo

"Contamos con un 100% de posibilidades de que sea creada cierta vacuna y funcione, la cuestión consiste en cuándo la crearán, en qué plazo, si será breve, medio o largo", dijo la experta.

La docente destacó que "hay muchos tipos de vacunas" en el mundo, y actualmente todos los países que cuentan con las posibilidades de crear una vacuna idónea contra el coronavirus, están trabajando en esa esfera.

"Se crea no una vacuna, sino decenas (...), pero se debe saber cómo actúa y si no tiene efectos secundarios, en el caso de las vacunas no se trata precisamente de un efecto secundario, sino de cierto juego con el sistema inmunológico que debe realizarse de manera virtuosa", recalcó Baránova.

Para la bióloga, resulta totalmente inaceptable proponer una vacuna que perjudique a los pacientes, que haga que el virus pase de los pulmones a otros órganos del cuerpo humano.

Días antes, el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de EEUU (NIAID, por sus siglas en inglés) Anthony Fauci, alertó que el coronavirus podría volver en años posteriores, y resulta imprescindible elaborar una vacuna contra esa enfermedad, pero para ello se necesitan entre 12 y 18 meses.

"Yo pensaba que se podría hacer en 8 meses, pero él tiene más experiencia y sabe cuánto tiempo se necesita para realizar las pruebas, repito que se someterán a pruebas no una, sino varias vacunas", subrayó Baránova.

Este 27 de marzo el centro operativo para la prevención y la lucha contra el coronavirus ruso comunicó que en el país se registraron 196 nuevos casos durante la última jornada, y el número total de los casos confirmados de contagio por el COVID-19 en Rusia ascendió a 1.036.

La mayoría de los casos, 703, corresponde a Moscú, donde se registraron 157 contagios en las últimas 24 horas.

Se indica que la cifra de muertos por COVID-19 aumentó a tres pacientes.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado en la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei a finales de 2019.

A escala global se han detectado hasta la fecha medio millón de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, entre ellos más de 24.000 decesos. Más de 122.200 personas ya han superado la infección.