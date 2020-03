Ibuprofeno o paracetamol: autoridades divergen sobre sus usos contra el coronavirus

Desde que Olivier Véran, ministro de Salud francés, recomendó no tomar ibuprofeno porque podría agravar la enfermedad COVID-19, las diferentes versiones sobre sus posibles efectos no han parado de circular. Al fin y al cabo, ¿qué se sabe realmente (incluyendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud)?

El tuit de Véran ha sido rebatido y reafirmado: advirtió que los antiinflamatorios no esteroideos, como el popular ibuprofeno, pueden agravar las infecciones existentes en personas con coronavirus, la enfermedad causada por el SARS-CoV 2. "En caso de fiebre, tome paracetamol. Si ya está tomando antiinflamatorios o en caso de duda, pida consejo a su médico", agregó el ministro francés.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Según publicó el periódico francés Le Monde, ya varios médicos han informado de casos de pacientes jóvenes con coronavirus que se encuentran en una situación grave después de tomar ibuprofeno para bajar la fiebre. Por tal motivo, desde el 15 de enero dejó de ser un medicamento de venta libre en Francia.

Desde el anuncio de Véran, la venta de paracetamol ha aumentado. Este 17 de marzo la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Artículos para la Salud (ANSM) de Francia anunció que las ventas de paracetamol sin receta en todo el país se reducirían para evitar su escasez. Actualmente hay más de 6.600 personas contagiadas de coronavirus, y 148 han muerto en el país europeo.

¿Qué se sabe sobre el ibuprofeno y el COVID-19?

El Ministerio de Salud Pública de Inglaterra también ha opinado sobre el tema: asegura que aún no hay suficiente información sobre el uso del ibuprofeno y el COVID-19 como para desaconsejar su uso, según publicó el portal de noticias Cambridgeshire Live. Se desconocen sus efectos en las personas enfermas y tampoco se sabe si tomarlo aumenta el riesgo de contraer el virus.

En esa línea también se posicionó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que el 15 de marzo refutó mediante un comunicado las palabras de Véran. "No existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan", afirmó.

El Ejecutivo de Servicios de Salud de Irlanda también contradijo las palabras del ministro francés; el lunes 16 emitió un comunicado aconsejando a los pacientes enfermos con coronavirus que sigan tomando ibuprofeno si es que ya lo estaban haciendo.

No obstante, otros expertos británicos han dicho que es preferible consumir paracetamol ante que ibuprofeno para aliviar los síntomas causados por la infección, como la fiebre. El profesor Ian Jones, virólogo de la Universidad de Reading, dijo a Cambridgeshire Live que el ibuprofeno "amortigua el sistema inmunológico, lo que puede retrasar el proceso de recuperación" de personas con COVID-19.

Además, agregó que si nos basamos en la literatura sobre el SARS y contemplamos las similitudes entre ambos viruses, es probable que el coronavirus reduzca una enzima clave que en parte regula la concentración de agua y sal en la sangre y podría ser parte de la neumonía que se observa en casos extremos. "El ibuprofeno agrava esto mientras que el paracetamol no", resumió.

El doctor Tom Wingfield, consultor honorario de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, también explicó a Cambridgeshire Live que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, pueden causar efectos secundarios (especialmente si se toman regularmente durante un período prolongado), como irritación del estómago y estrés en los riñones, que pueden ser más graves en las personas que ya tienen problemas estomacales o renales.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud aún no ha publicado oficialmente un comunicado sobre el asunto. Sin embargo, Jarbas Barbosa, el subsecretario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo a BBC Mundo que aunque aún no hay evidencias científicas de que el uso del popular ibuprofeno pueda agravar la salud de los pacientes con coronavirus, recomienda el uso del paracetamol.