Michael Jackson y el vitíligo: qué sabemos sobre esta misteriosa enfermedad

Michael Jackson y el vitíligo

Su enfermedad presuntamente empezó a manifestarse a principios de la década de 1980. En un intento de ocultar las manchas claras visibles en su piel oscura, usaba guantes blancos, se maquillaba por completo y realizaba operaciones cosméticas.

La estrella del pop confesó públicamente que padecía de vitíligo más de una vez, pero en aquellos años, pocos habían oído hablar de esta enfermedad ya que es bastante rara. Se suele creer que el artista blanqueaba su piel para parecer más europeo.

En 1993, Jackson le dijo a la presentadora estrella estadounidense Oprah Winfrey: "Hasta que yo sepa, no existe tal cosa como el blanqueamiento de la piel. Nunca lo he visto, no sé qué es". Dijo que tenía un trastorno hereditario de la piel —vitíligo— y que usaba maquillaje para igualar el tono desigual de la piel.

"Es algo que no puedo evitar. Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele. Es un problema para mí. No puedo controlarlo. Pero, ¿qué se puede decir de todos los millones de personas que se sientan al sol para volverse más oscuros, para volverse diferentes de lo que son? Nadie dice nada de eso", dijo Jackson entonces.

Los rastros llevan a la patria del conde Drácula

En promedio, solo un 0,5% de los humanos, independientemente de su sexo, raza, edad o enfermedad, sufre de vitíligo. Además de las manchas blancas en la piel, la enfermedad a menudo no presenta otros síntomas. Sin embargo, desfigura a una persona y le causa sufrimiento moral e incomodidad psicológica. La enfermedad no es contagiosa, pero en épocas pasadas se había confundido con la lepra, lo que llevaba al aislamiento forzado del paciente.

En el 2001 los científicos iniciaron un estudio en dos aldeas de las montañas del norte de Rumania, donde mucha gente sufría de vitíligo, diabetes y otras enfermedades endocrinas.

Los pueblos fueron fundados a finales del siglo XVI por tres familias de 23 personas. Durante siglos, permanecieron aislados del mundo exterior y se casaban entre sí. En la actualidad, el número de habitantes de los pueblos ha alcanzado poco más de 1.500. El porcentaje de enfermos de vitíligo entre los montañeros alcanzó el 2,9%, mientras que en los cinco pueblos aledaños fue de 0,15%.

Los científicos han rastreado las genealogías de estas inusuales familias rumanas y han sugerido que la enfermedad se transmite por algún tipo de gen recesivo. Según sus conclusiones, la naturaleza hereditaria de la enfermedad en esta población es obvia, pero probablemente existen también factores ambientales desfavorables que provocan el vitíligo.

Los resultados de muchos años de investigación en estos pueblos aislados se publicaron en el 2008, un año antes de la muerte de Jackson.

Las razones del vitíligo

Los investigadores han identificado unos 50 genes, cuyos cambios se asocian con el vitíligo. Solo una letra cambia en la secuencia de los residuos de aminoácidos, pero debido a esto otra cantidad de proteína se sintetiza en la célula o la síntesis se detiene completamente.

¿Por qué la piel se decolora por culpa del vitíligo? Diferentes tonos de color oscuro existen gracias al pigmento melanina producido por las células melanocitos. La luz ultravioleta aumenta la secreción del pigmento, por lo que nuestra piel se broncea al sol.

Si los melanocitos mueren en alguna parte de la piel, el pigmento no entra y aparece una mancha blanca. Paradójicamente, estas células las mata la propia inmunidad. El cuerpo las percibe como un peligro, sintetiza moléculas asesinas especiales y ataca los melanocitos. Así son las enfermedades autoinmunes.

Todavía no está claro por qué el sistema inmunológico se abalanza sobre las células sanas de la piel ni de donde provienen exactamente estas moléculas asesinas. Los científicos creen que algunas personas tienen una predisposición genética al vitíligo, que se produce por una combinación de varios factores adversos: exposición química (por ejemplo, contacto prolongado con agentes blanqueadores) y a la radiación (exposición permanente al sol), estrés psicológico, reducción de la respuesta al estrés antioxidante, infecciones y alteración del microbioma intestinal.

A menudo, esta enfermedad está acompaña de otras afecciones de naturaleza autoinmune: tiroiditis, lupus, artritis reumatoide, psoriasis o diabetes

El vitíligo tiene genes comunes con el cáncer de piel —melanoma—, pero los genes que hacen que el pigmento desaparezca reducen el riesgo de melanoma. Este es un hecho sorprendente que ayuda a entender un poco el misterio de la enfermedad. Tal vez, el vitíligo puede surgir si la lucha contra las células cancerosas por la inmunidad se descontrola.