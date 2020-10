Rusia rechaza la opinión de que la ONU no cumple con sus funciones

ONU (Sputnik) — Rusia no comparte las afirmaciones de que la ONU no cumple con sus tareas y objetivos, declaró a Sputnik el embajador ruso ante la organización, Vasili Nebenzia.

"No compartimos los ánimos alarmistas de que la ONU no está cumpliendo con sus tareas y objetivos. Las Naciones Unidas es, de hecho, nuestro mundo en miniatura. No puede dejar de reflejar sus contradicciones y defectos", dijo Nebenzia en ocasión con el 75 aniversario de la creación de la ONU.

Sin embargo, añadió, donde es posible el compromiso –un enfoque que está en base de la mayoría de los esfuerzos diplomáticos– la ONU es el instrumento más óptimo para lograrlo.

El diplomático señaló que la ONU aún goza de un considerable prestigio, las decisiones del Consejo de Seguridad son la base para la solución de muchos conflictos.

En su opinión, algunos problemas aislados, en los que no se puede llegar a un acuerdo, no deberían distorsionar el panorama general. La abrumadora mayoría de las decisiones, señaló el representante ruso, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General se toman a base del consenso.

"Nos oponemos consistentemente a que se socave la autoridad de la ONU, a que el derecho internacional sea reemplazado por distintos conceptos discutibles y unilaterales. La mayoría de los miembros de la organización mundial también están en contra de esto", subrayó Nebenzia.