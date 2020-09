Rusia espera producir 10 millones de dosis de la vacuna anti-COVID al mes para finales del año

"Esperamos que para finales de diciembre logremos producir unos 10 millones de dosis de la vacuna al mes", dijo Dmítriev.

Según el jefe del RFPI, dicho nivel de la producción permitirá vacunar a todos los que deseen en Rusia dentro de seis a nueve meses.

"Rusia, sin duda, será el primer país del mundo en vacunar con éxito a toda la población contra el coronavirus", avanzó.

Dmítriev también constató el interés mundial en la vacuna rusa.

"Hemos recibido solicitudes de 1.200 millones de dosis de la vacuna", indicó.

Pruebas de la vacuna anti-COVID en grupos de riesgo

El director del RFPI anunció que el Centro ruso de Epidemiología y Microbiología Gamaleya comenzó los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19 Sputnik V en grupos de riesgo.

"Justo ahora el Centro Gamaleya ha puesto en marcha varios ensayos clínicos en grupos de riesgo, es decir ahora la están probando [la vacuna] en personas ancianas", dijo en una rueda de prensa.

Además, Dmítriev indicó que los resultados de esas pruebas permitirán determinar si la vacuna Sputnik V es segura para los ancianos o no, pero a la vez subrayó que el RFPI no cree que el fármaco cause algún efecto negativo para las personas ancianas.

"Mi madre y mi padre, que tienen 74 años, también se vacunaron como voluntarios y se sienten perfectamente", apuntó.

Rusia registró oficialmente la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya el pasado 11 de agosto.

El fármaco Sputnik V (nombre comercial de la vacuna) genera hasta dos años de inmunidad, según sus desarrolladores. La vacuna financiada por RFPI, consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.

La vacuna pasó dos fases de pruebas y la tercera y definitiva se lleva a cabo en la actualidad.

Para el 30 de septiembre otra institución rusa, el centro Vector, concluirá la segunda fase de las pruebas clínicas de su vacuna contra el COVID-19, denominada 'EpiVacCorona'.