Película rusa 'Dylda' de Balágov prenominada para los Óscar 2020

La preselección, publicada en el sitio web de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluye un total de 10 diez películas, entre ellas la española 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar.

Ambientada en la ciudad de Leningrado del año 1945, 'Dylda' narra la historia de dos mujeres que han regresado de la guerra y procuran reconstruir sus vidas batallando a diario contra la devastación económica y espiritual.

En 2019, 'Dylda' ganó el premio del festival de Cannes en la sección Un Certain Regard (Una cierta mirada), al igual que otra cinta de Balágov, 'Tesnota' ('Demasiado cerca', 2017) dos años antes.

También se alzó con el premio Reflejo de Oro al mejor largometraje en la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Ginebra (GIFF), en noviembre pasado.

Según el portal IMDb, 'Dylda' reúne hoy un total de 15 premios y 12 nominaciones en diversos certámenes de cine.

Rusia fue prenominada tambén en la categoría de mejor cortometraje animado, por 'He Can't Live Without Cosmos' ('On ne mozhem zhit bez kosmosa', 2019), una historia de madre e hijo creada por Konstantín Bronzit.

Para Bronzit es la segunda nominación al Óscar en esta categoría, tras 'Ubornaya istoriya — lyubovnaya istoriya' en 2009.