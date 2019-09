El fenómeno Almodóvar: el cineasta español más influyente desde Buñuel celebra su 70 cumpleaños

"Ser director de cine en España es como ser torero en Japón", dijo una vez Almodóvar. Pero consiguió serlo.

Su recorrido en el mundo cinematográfico empezó cuando a los 17 años se mudó a Madrid con ganas de estudiar en la Escuela de Cinematografía. Pero Almodóvar no pudo matricularse porque el centro había cerrado sus puertas. Con el primer sueldo ganado como oficinista en la empresa Telefónica se compró una cámara y empezó a hacer sus primeros cortos. Paralelamente Almodóvar se convirtió en uno de los pioneros de la movida madrileña, un movimiento contracultural surgido en Madrid durante los primeros años de la transición de la España posfranquista.

"Cuando empecé a hacer cine en 1979, lo que más me fascinaba era el cambio que se estaba dando en España, y no hay tanto cine español que hable de eso. Mi gran nutriente era la calle. Me formé en ella y soy el resultado de ese momento de la democracia española", reconoció a los medios.

En 1980 el filme Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón marcó el inicio de la carrera de Almodóvar como director de cine comercial. En esos años también formó parte del conjunto musical Almodóvar & McNamara, dúo que llegó a publicar solo un disco: ¡Cómo está el servicio… de señoras! (1983).

En la década de 1980 vieron la luz cintas como Laberinto de pasiones (1982), Qué he hecho yo para merecer esto (1984) y La ley del deseo (1987). Junto con su hermano Agustín funda, en 1986, El Deseo: la empresa que a partir de entonces se encargará de producir todas las películas del director.

En 1988 estrenó Mujeres al borde de un ataque de nervios, ganadora del premio Goya a la mejor película el mismo año de su estreno y nominada al Óscar.

A Mujeres... le siguieron ¡Átame!, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, Volver, La piel que habito y, ahora, Dolor y gloria, donde el cineasta cuenta la historia de su vida con Antonio Banderas como protagonista.

"Almodóvar no solo es el mayor y más influyente cineasta español desde Buñuel. Es un autor que nos ha ofrecido la mirada a la España postfranquista más poliédrica, controvertida y provocadora. Temas como la transgresión, la identidad y el deseo son el terreno que Almodóvar ha elegido para sus películas, a las que marca con su humor corrosivo y con un esplendor visual", destacan desde el Consejo de Administración de la Bienal de Venecia.

"Es uno de nuestros cineastas más carismáticos y es, además, creador de un universo único y reconocible en todo el mundo", dijo el ministro de Cultura español, José Guirao.

Las películas de Pedro Almodóvar han recibido un buen puñado de premios y galardones, tanto nacionales como internacionales: los Óscar, los Globos de Oro, los Goya, los del Festival de Cannes...

¿Pero cuál es tu película favorita?