Autoridad reguladora rusa niega haber bloqueado direcciones IP de varias redes sociales

"Las direcciones IP de las redes sociales no están bloqueadas. Que algunas se hayan visto en el registro (de los sitios web de acceso no autorizado), se debe a peculiaridades tecnológicas del sistema. No se enviaron a operadores para restringir el acceso", aclaró el ente.

Más temprano, varios medios locales informaron que Roskomadzor había añadido algunas direcciones IP de las redes sociales Facebook, VK y Odnoklássniki, así como del portal de bitácoras en línea Liveinternet y de los buscadores Yahoo y Yandex, a su registro de sitios web prohibidos.

© REUTERS / Dado Ruvic Reguladora rusa: Facebook podría ser bloqueado en Rusia si no acata legislación rusa

A mediados de este abril, un tribunal de Moscú ordenó bloquear Telegram en Rusia hasta que la empresa entregue las claves de cifrado al Servicio Federal de Seguridad (FSB), según el cual es un canal ampliamente usado por los terroristas.

Cumpliendo la resolución judicial, Roskomnadzor cesa desde el 16 de abril los intentos de impedir el acceso a Telegram, así como a millones de direcciones IP utilizadas por la 'app' para burlar el veto. Hasta la fecha, no ha conseguido tumbarla, pero ha provocado en cambio numerosos cortes de otros servicios en línea.

Telegram se niega a acatar la exigencia del servicio de seguridad ruso alegando que viola el principio constitucional del secreto de la correspondencia, y procura evadir el bloqueo sin vulnerar la privacidad de sus usuarios.