Empresa rusa Power Machines denuncia que sanciones de EEUU infringen las normas de la OMC

"Las sanciones de EEUU en contra de Power Machines son ilegales y contradicen las normas de la OMC, que incluye a Rusia y EEUU", señala el documento.

Según el texto, los motivos para incluir a la compañía rusa en la lista "son inventados y no corresponden a la realidad".

El consorcio Power Machines cuenta con solo con un 35% de las acciones de la compañía Siemens Gas Turbines Technologies, mientras que un 65% de las acciones corresponde a la empresa Siemens, pero esta última no resultó sancionada, se destaca en la nota.

Los representantes de la compañía rusa aseguran que no estuvieron implicados en el envío de cuatro turbinas a Crimea realizado por Technopromexport, con el que EEUU argumentó sus nuevas sanciones.

"Power Machines no tiene nada que ver con la firma de ese contrato, ni tampoco sabemos nada sobre la ruta que siguieron esas turbinas cuando cambiaron su rumbo", precisa el comunicado.

Según los representantes de la compañía rusa, resulta no menos asombroso que EEUU no haya incluido en la lista de sanciones a Siemens.

"Las autoridades de EEUU no han presentado ninguna demanda a la empresa Siemens, y la misma no esta incluida en la lista de sanciones, (…) por lo visto, debe ser castigada una empresa rusa, incluso si la misma no tiene nada que ver con el asunto", denunció el consorcio.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov El gigante tecnológico ruso Rostec lamenta las sanciones de EEUU contra su subsidiaria

Siemens vendió varias turbinas a Technopromexport, filial de Rostec, para un proyecto energético del Territorio de Krasnodar, pero la empresa que estaba encargada de realizarlo se declaró en bancarrota y las vendió a otra filial de Rostec, que las modernizó y usó en la construcción de unas centrales termoeléctricas de Crimea.

La reincorporación de Crimea a Rusia, que tuvo lugar en marzo de 2014 como resultado de un referendo, causó un profundo deterioro en las relaciones entre Moscú y Occidente.

Lea más: Vice primer ministro ruso: nuevas sanciones de EEUU no tienen sentido ni fundamento

© Sputnik/ Maxim Blinov Senador ruso: EEUU le declaró una guerra comercial a Rusia

EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo a las importaciones agroalimentarias provenientes de esos países.

La Unión Europea no reconoce la pertenencia de Crimea a Rusia y prohíbe a las empresas comunitarias suministrar equipos y transferir tecnologías a fabricantes en esa península.

Las autoridades rusas están seguras de que las turbinas se vieron en Crimea legítimamente, porque fueron modernizadas a fondo con uso de tecnologías rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó en repetidas ocasiones que las turbinas que llegaron a la península son de origen ruso.