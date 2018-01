Entre los candidatos a la presidencia de Rusia prevalecen políticos y empresarios

"Es posible decir que entre los candidatos prevalecen políticos profesionales (13 personas)… y empresarios (11)", dice el informe que analiza la fase de postulación de la campaña electoral.

Además, fue notable la nominación de personas públicas y periodistas, señala el texto.

A las presidenciales se postularon la activista por los derechos de los inversores defraudados Tatiana Volovik, presidenta del Comité Nacional de Padres, Irina Volinets, directora de la revista Islam, Aina Gamzatova, periodista Oleg Lurye, presentadora de televisión Ksenia Sobchak.

El informe destaca aparte a la cantante Irina Gaguité y la mecánica de puente grúa Natalia Lisitsina.

En la etapa de postulación la Comisión Electoral Central (CEC) recibió 70 notificaciones sobre la intención de nominarse como candidato presidencial, sin embargo solo 36 personas entregaron documentos necesarios.

La CEC dio luz verde solo a 17 candidatos que continúan sus campañas para el cargo de presidente ruso.

Rusia celebrará las elecciones presidenciales el 18 de marzo de 2018.

Los candidatos de partidos no parlamentarios deberán presentar al menos 100.000 firmas con la condición de que no se recojan más de 2.500 por región, mientras que los candidatos independientes deberán recolectar 300.000 firmas, y no más de 7.500 por región.